أعلنت السلطات الايرانية امس السبت ان زلزالا بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة (ارومية) بمحافظة (أذربيجان الغربية) شمال غربي البلاد دون وقوع خسائر بشرية.

وقال مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران في بيان ان الزلزال ضرب في الساعة السادسة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي مدينة (ارومية) بمحافظة اذربيجان الغربية إلا أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن تسجيل خسائر.

وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب أول من أمس الجمعة مدينة (هجدك) بمحافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.

ويأتي ذلك بعدما قتل 456 شخصا في زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر ضرب مدن (كرمنشاه) الحدودية مع العراق في الـ 12 من نوفمبر الماضي وشعر به سكان عدد من المحافظات الإيرانية الاخرى وبعض الدول المجاورة.