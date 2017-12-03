قامت شركة طيران اسكتلندية بالمساهمة في جمع شمل طفلة مع دمية دب فقدتها في وقت سابق، عبر إرسال الدمية على متن رحلة من الدرجة الأولى.

نشر أحد موظفي شركة طيران اسكتلندية صوراً لدمية دب نسيته طفلة في الرابعة من عمرها في مطار أدنبره قبيل عودتها إلى اسكتلندا برفقة عائلتها.



وأظهرت الصور، الدمية وقد وضعت على أحد مقاعد الدرجة الأولى في الطائرة التي كانت متوجهة إلى اسكتلندا.

وقالت شركة الطيران "بعد نداء أطلقته والدة الطفلة دونا على الفيسبوك، طلبت فيه ممن يعثر على الدمية إرسالها إلى عنوان منزلهما، بادر أحد موظفي الشركة إلى تلبية النداء، وقام بإرسال دمية الدب إلى عنوان الطفلة على أحد مقاعد الدرجة الأولى لرحلة كانت متوجهة إلى اسكتلندا".

وحظيت الدمية باهتمام طاقم الطائرة، حيث التقط الطيار ومساعديه صور سيلفي معها قبل تسليمها إلى صاحبتها، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.