ذكرت مصادر أن خاصية جديدة ستمكنك من إسكات الجميع وإيقاف أي شخص آخر عن المشاركة في الدردشة إذا كنت مشرف مجموعة (admin) على تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» كما ستمكنك الخاصية من إرسال أي رسالة مع إجبار الآخرين على قراءتها فقط دون القدرة على الكتابة أو الرد.

هذه الميزة الجديدة، يعمل «واتساب» عليها، وتستهدف «المجموعات المحدودة»، إذ يمكن تفعيلها من قبل مسؤولي المجموعات فقط، بحيث لن يتمكن أي شخص من المشاركة في الدردشة، فيما سيكون المشرفون قادرين على مواصلة الدردشة. ويخطط «واتساب» لجعل الميزة الجديدة أكثر مرونة قبل إطلاقها رسميا لجميع المستخدمين، ويمكن اختبارها عن طريق الاشتراك في النسخة التجريبية للتطبيق.

فإذا أراد شخص آخر المشاركة بالدردشة، يمكنه ذلك من خلال النقر على إرسال رد عبر خاصية Message Admin، ومع ذلك، يجب أن تتم الموافقة على الرسالة من قبل المشرف، قبل إرسالها إلى بقية المجموعة، وفقا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.