شارك الأمير هاري، وخطيبته ميجان ماركل، في معرض خيري لإحياء اليوم العالمي للإيدز، في مدينة نوتنجهام بوسط إنجلترا.

الأمير البريطاني وخطيبته حيا حشودا تجمعوا لرؤية المخطوبين في أول واجباتهما الرسمية معا منذ إعلانهما نبأ الخطبة.

هاري صاحب الـ (33 عاما)، حفيد الملكة إليزابيث الذي يحتل المركز الخامس في ولاية العرش، كان قد أعلن خطبته على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل صاحبة الـ (36 عاما)، التي اشتهرت بدورها في الدراما التلفزيونية الأمريكية (سوتس).

جمعية “تيرينس هيجينز تراست” الخيرية، تنظم المناسبة لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم بسبب فيروس الإيدز، وإلقاء الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة المرض.

ومن المقرر إتمام زفاف هاري وميجان في مايو المقبل في كنيسة سان جورج بساحة قلعة وندسور، حيث عاش ملوك وملكات بريطانيا.



منزل الأمير هاري وميغان بعد الزواج

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، نقلاً عن موقعي SWNS وWoolley & Wallis، المتخصصين في مجال العقارات، صوراً قالت إنها تعود إلى المنزل المحتمل للأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل بعد الزواج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير والممثلة الأميركية قد يقيمان في قرية لوكنغتون في كوتسولدز، في جوار هايغروف، حيث أمضى وشقيقه الأمير وليام جزءًا من طفولتهما، وحيث يقيم والدهما الأمير تشارلز حالياً.

وكشفت أن كلفة المنزل بلغت أكثر من 10 ملايين دولار أميركي. وأظهرت الصور أنه يتميز بفخامة بسيطة وبعيدة عن المبالغة.

وذكرت أن ابن عم الأمير، زارا تيندل، وعمته الأميرة آن، يقيمان في الجوار أيضاً. ونقلت عن أحد سكان القرية قوله: "رأينا الأمير هاري كثيراً. من المفرح أن نسمع أنه سيتزوج قريباً، وسيكون من الجميل أن يعود للعيش هنا".