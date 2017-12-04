صنع تلاميذ من العاصمة الألمانية برلين كعكة تزن طنين ويبلغ طولها 734 متراً وثمانية من عشرة من الأمتار، محققين بذلك رقماً قياسياً جديداً وقدموا عائد بيعها لجمعية لرعاية الأطفال المرضى.

وقال مدير مدرسة هؤلاء التلاميذ، رولاند هيرتل، في برلين إن أحد المحامين وأعضاء من هيئة القياسات الألمانية قاموا بالتثبت من طول الكعكة ووزنها وسجلوا القياسات تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة جينيس لنشرها في كتابه غينيس للأرقام القياسية.



وتم إعداد الكعكة خلال أربعة أيام من الأسبوع الجاري.

وبلغت قائمة المكونات التي أعدها التلاميذ وفقا لما أعلنته مدرستهم (مدرسة فيليب رايس بحي برلين ليشتنبيرج) 600 كيلوغرام من البسكويت و650 كيلوغراماً من زيت جوز الهند، و650 كيلوغراماً من مسحوق السكر، و160 كيلوجرام من مسحوق الكاكاو، و190 كيلوغراماً من الحليب، وخمسة كيلوغرامات من بن القهوة و2.5 كيلوغرام من نكهة شراب الروم. قدم متبرعون هذه المكونات هدية للتلاميذ.

وبعد قياس طول وحجم الكعكة بدأ تقطيعها وبيعها للراغبين. وسيقدم عائد الكعكة إلى جمعية "أحلام الأطفال" في برلين، التي تهتم بالأطفال المرضى بأمراض تهدد حياتهم.