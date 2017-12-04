استدعى معلم أمريكي بولاية تكساس جنوب البلاد، الشرطة لطفل مسلم، في السادسة من عمره، مصاب بمتلازمة "داون" متهمًا إياه بـ"الإرهاب"، حسبما أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية (الأحد).



وقال المعلم بمدرسة "سي جي هاريس" الابتدائية، في بلاغه للشرطة إنه ارتاب في أمر الطفل محمد سليمان (6 سنوات) لاستمراره في ترديد لفظ (الله) وكلمة (بوم) خلال الحصص الدراسية.

وأدّى الإبلاغ عن الطفل إلى التحقيق مع أفراد عائلته بتهمة الإرهاب، وفق المصدر ذاته.

من جهته، أعرب ماهر سليمان، والد الطفل عن استيائه من تصرف المعلم، وأكد أن طفله مصاب بمتلازمة داون (التثالث الصبغي 21)، ولا يستطيع التحدث مطلقًا ولديه عقلية طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

وأضاف في تصريحات لقناة "فوكس 26" الأمريكية (الخميس): "يتهمونه (الطفل) بأنه إرهابي، إنها اتهامات غبية، وفي الواقع هذا تمييز بنسبة 100%".

وفيما أكدت شرطة مدينة (بيرلاند (بولاية تكساس، أنه لا توجد حاجة لمزيد من التحقيقات في الواقعة، قالت إدارة خدمات حماية الطفل في المنطقة إن تحقيقاتها مازالت جارية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، كشف تقرير صدر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أن جرائم الكراهية التي وقعت عام 2016 في البلاد، شهدت ارتفاعًا، مقارنة بمثيلاتها عام 2015.

وذكر التقرير أنّ 6 آلاف و121 جريمة كراهية وقعت العام الماضي، أساسها العرق، والدين، والتوجه الجنسي، أو الإعاقة، مقارنة بـ5 آلاف و850 جريمة عام 2015.