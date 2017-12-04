مما لا شكّ فيه أن الشاي الأخضر من السوائل الساخنة الغنية بالفوائد على جسم الإنسان خصوصاً الصحية! وتبين أيضاً أن هذا الشاي مثالي لمحاربة علامات التقدم في السن. فإذا أردتم محاربة الشيخوخة احرصوا على شرب كوب من هذا الشاي يومياً.

إليكم أبرز الفوائد التي تحصلون عليها عند شرب الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر يحارب شيخوخة الخلايا خصوصاً لدى الرجال. كما أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة المفيدة لمحاربة علامات التقدم في السن.

هذا الشاي يحمي صحة الركبتين فهو يقلل خطر الإصابة بمشاكل الغضروف، إلتهاب المفاصل وهشاشة العظام بفضل غناه بالفلافونويدات.

يساعد الشاي الأخضر في ترطيب البشرة وحمايتها بفضل المواد المضادة للإلتهابات التي يحتويها. طبقوا الشاي الأخضر على البشرة من خلال القطن.