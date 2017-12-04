أظهرت مقاطع فيديو انفصال جبل جيلدي عن كتلة ضخمة فوق نهر في تشيلي، وهو مشهد جذب عشرات السياح لمشاهدته بشكل مباشر.

وأوردت وكالة "رويترز" السبت أن المؤسسة الوطنية للغابات التقطت الفيديو الأسبوع الماضي في نهر Grey glacier جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن طول الجبل يقدر بـ 350 مترا وعرضه 380 مترا مربعا.

ولا يزال سبب الانفصال الذي أصاب الكتل الجليدية غير واضحا حتى الآن، إلا أن السياح حظوا بفرصة "مثيرة " لمشاهدة الحدث، وفق ما أظهره الفيديو.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية نشرت في وقت سابق صورا للنهر التقطت عبر الأقمار الاصطناعية. وقال مسؤولون في البيئة إن مثل هذا الانفصال يعد نادرا للغاية ولم يحدث منذ بداية التسعينيات.