كشفت دراسة أجرتها جامعة ولاية لويزيانا، أن شرب عصير الكرز قد يعطي فترات طويلة من النوم تصل في المتوسط إلى ساعة واحدة و24 دقيقة كل ليلة.

ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرتها المجلة الأميركية للعلاج أن العصير يحتوي على مركبات تمنع إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ التي تؤدي إلى ضعف النوم. كما أنها غنية بمواد (بروسيانيدينس) و(أنثوسيانين) - الموجودة في التوت البري - التي غالباً ما أشاد العلماء بفوائده الصحية والحد من الالتهاب.

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون عصير الكرز يزيد وقت نومهم بمقدار 84 دقيقة.