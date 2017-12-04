الكلاب قادرة على حل المشاكل الأكثر تعقيدا بحسب دراسة نشرتها مجلة "Frontiers in Neuroanatomy‎" ، اذ ان قشرة دماغ المنطقة المسؤولة عن التفكير والتخطيط لدى الكلاب تحتوي على خلايا عصبية أكثر بمقدار الضعف منها عند القطط.

وتؤكد الدراسة في الوقت نفسه على أن "هذا لا يدل على أن القطط غبية، إلا أنها من الحيوانات التي يصعب دراستها".

وقارن الباحثون لفترة طويلة من الزمن أدمغة أنواع مختلف الحيوانات بما في ذلك الدببة والراكونات والضباع والأسود وابن عرس، ووجدوا أن هنالك حوالي 530 مليون خلية في القشرة المخية للكلاب و250 مليون خلية فقط لدى القطط.

وقام بهذه الدراسة علماء من جامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة بهدف إجراء بحث لمعرفة الأذكى في مقارنة بين الكلاب والقطط.