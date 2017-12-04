اثار تعاطف البابا فرنسيس مع الروهينغا خلال زيارته بنغلاديش بعض التعليقات الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي في بورما، حيث اختار قبل بضعة ايام عدم التطرق علنا إلى محنتهم.

والتقى رأس الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة البنغلاديشية دكا الجمعة الماضية مجموعة من اللاجئين من الاقلية المسلمة المحرومة من الجنسية في بورما.

وأشار إليهم بالروهينغا، وهي التسمية التي يرفضها العديد في بورما حيث يتعرضون للتحقير ويشار إليهم بالمهاجرين غير الشرعيين «البنغاليين» ولا يعتبرون أقلية اتنية. وخلال خطاباته العامة في المحطة السابقة لرحلته في بورما، ذات الغالبية البوذية، لم يشر البابا اليهم بالاسم كما لم يتطرق الى الازمة في ولاية راخين التي فر منها أكثر من 620 ألفا من الروهينغا منذ أغسطس الماضي.

ولقي تجنبه هذا ترحيبا من الاقلية الكاثوليكية الصغيرة في بورما ـ التي تخشى رد فعل القوميين ـ وكذلك من المتشددين البوذيين الذين هم في موقع دفاعي عقب انتقادات دولية إزاء فظاعات تعرضت لها تلك الاقلية.