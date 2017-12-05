يتكون النظام البيئي الفريد لكوكب الأرض من مئات الآلاف من النباتات والحيوانات دائمة التغير والتطور لدرجة تسمح بظهور أنواع جديدة من الحيوانات في المستقبل، كما يؤكد العلماء.

ونشر موقع “برايت سايد” الهندي 10 أنواع لحيوانات ربما ستعيش بعد آلاف السنين وهي:

مطارد الليل

“مانامبولوس بيرهوريدوس”، أو “مطارد الليل”، هو خفاش ضخم له ساقان أماميتان كانتا في الماضي جناحين، ولأنه خفاش، سوف يعتمد في عملية الصيد على تحديد الموقع الجغرافي للفريسة.

نيكروبتريكس

عبارة عن هجين من الطيور الجارحة طوله 177 سم تقريبًا، ويتغذى على عظام الموتى، ما يفسر حجم منقاره الكبير.

ووفقًا للموقع، ستكون تلك الوحوش قادرة على أن تسافر ما يصل إلى 10 كيلومترات يوميًا بحثًا عن غذائها، فضلًا عن اتخاذها جثث الحيوانات الميتة أعشاشًا لوضع بيضها.

باراشرو

يسمى أيضًا “البناتاكودوس فوليتاريوس”، وهو من الثدييات الصغيرة التي تعيش في المناطق الجبلية، ويأخذ ذيل حيوان الـ “باراشرو” شكل المظلة لمساعدته على الانتقال من عش والديه.

ديمونوبس روتوندوس

يُعرف أيضًا باسم الشيطان القافز، وهو عبارة عن حيوان صغير يعيش على افتراس الكائنات الصحراوية.

ديثغلينر

خفاش آخر مفترس سيكون موطنه أمريكا الشمالية، ويبلغ طول جناحه 1.3 مترًا، ويتغذى على الفرائس الحية.

بامثرت أو فولبيموسيتلا أسير

حيوان ضخم ومفترس يمكن أن يصل طوله إلى 78 بوصة، وواحد من أسباب تميزه في البقاء على قيد الحياة هو ارتفاعه وبنيانه الضخم.

تيرابايت

نوع جديد من الحشرات يأتي في عام 200 مليون ميلادية، وسوف تتغذى على الطحالب وموطنها سيكون قارة “نوفوبانغيا” المحتمل ظهورها في المستقبل.

واكا

هو مخلوق الـ “أنابراشيوم ستروثيوفورم” دون أطراف أمامية، يتغذى على الحشائش وموطنه مراعي أمريكا الجنوبية.

ريدستيلت

حيوان سيعيش على ضفاف الأنهار في القارة الشمالية ويتغذى على الأسماك، سيتميز هذه الحيوان ببنيته الفريدة؛ إذ سيمتلك 15 فقرة في الرقبة، على عكس جميع الثدييات التي تملك 7 فقرات فقط.

نيوسيداريس شوارزنيغري

مخلوق مفترس سيتطور من قنفذ البحر، وسوف يصل طوله إلى 100 سم تقريبًا.