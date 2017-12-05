تلجأ ربات المنازل في كثير من الأحيان لتغليف الأجبان بالنايلون، لكن الخبراء يقولون إن النايلون ليس الخيار الأفضل للحفاظ على الأجبان طازجة لوقت طويل. وفي الوقت الذي يساعد النايلون في منع جفاف الجبنة، وفي نفس الوقت يمنع تشكل الكثير من الرطوبة، إلا أنه يحجز الرطوبة في الجبنة، مما يتسبب بسرعة تشكل العفن على الجبنة، بحسب موقع هاوس بيوتفول.

ولا تحتاج جميع أنواع الأجبان إلى التخزين في الثلاجة، حيث يقول الخبراء إن الأجبان القاسية يمكن أن تخزن بدرجة حرارة الغرفة، في حين أن الجبنة اللينة يجب أن تحفظ في الثلاجة. ويجب إخراج هذه الأجبان قبل نحو ساعة من الثلاجة قبل استهلاكها.

وتعشق الجبنة عادة الأجواء الرطبة، لذلك فدرج السلطات هو الأفضل عادة لتخزينها في الثلاجة، حيث يحتوي على أقل نسبة من الرطوبة. ولمنع نقل البكتيريا من مادة غذائية إلى أخرى، فمن الأفضل أن تبقى السلطات والخضروات في رف أو درج مختلف.