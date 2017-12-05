شعر السياح الذين تدفقوا إلى حديقة حيوان جديدة لرؤية طيور البطريق النادرة من القطب الجنوبي بالغضب، عندما أدركوا أن الطيور المعروضة، دمىً قابلة للنفخ.

بعد أن أعلنت حديقة "غيشان" للحيوان في مدينة يولين عن احتوائها على طيور بطريق نادرة، تدفقت حشود كبيرة من السكان المحليين والسياح عليها.

وقد حددت حديقة الحيوان أسعار التذاكر بـ 15 يوان صيني أي ما يعادل 2 دولار أمريكي، ما اجتذب المزيد من السياح والزوار الذين توافدوا بكثرة إلى الحديقة لإلقاء نظرة على طيور البطريق النادرة.

وعند وصول الزوار إلى الحديقة فوجئوا بأن طيور البطريق، ليست سوى دمى بلاستيكية قابلة للنفخ. ومما زاد الأمر سوءاً، هو أن الحيوانات والطيور الحقيقية في الحديقة كانت تقتصر على الدجاج والبط والسلاحف.