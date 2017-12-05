وافق أمس الأحد، ذكرى إطلاق أول جهاز ألعاب "بلاي ستيشن" عام 1994 في اليابان، والذي أصبح الجهاز الأكثر مبيعا في عالم أجهزة ألعاب الفيديو.

وأطلقت شركة "سوني" جهاز بلاي ستيشن الثوري في اليابان فقط، في الثالث من ديسمبر، قبل أن تطلقه حول العالم بعد 11 شهرا.

واستطاع الجهاز وقتها بالهيمنة على سوق الألعاب الإلكترونية، مطيحا بعرش نينتيندو، الذي سيطر على السوق منذ الثمانينات.

وأصبح جهاز بلاي ستيشن الأول من نوعه الذي يبيع أكثر من 100 مليون قطعة، في مطلع الألفية.

وبعد إطلاق الشركة لبلاي ستيشن الأول، أطلقت جهاز "بلي ستيشن 2" عام 2000، والذي يبقى إلى يومنا هذا الجهاز الأكثر مبيعا بالتاريخ.

أما جهاز "بلاي ستيشن 3"، فكان إطلاقه عام 2006، قبل أن يتم إطلاق النسخة الرابعة الحالية عام 2013، والذي استطاع بيع مليون قطعة في اليوم الأول.

وينتظر عشاق ألعاب الفيديو النسخة الخامسة من الجهاز والتي لا يزال موعد إطلاقها مجهولا، ولكن يرجح أن يكون بنهاية العام القادم.