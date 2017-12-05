أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التطوع الدولي ليكون في 5 ديسمبر من كل عام.

وينظر إليه على أنه فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والسلطات الحكومية والقطاع الخاص.

وإلى جانب تعبئة آلاف المتطوعين كل عام، يسهم برنامج متطوعي الأمم المتحدة في تحقيق السلام والتنمية عن طريق الدعوة إلى الاعتراف بالمتطوعين والعمل مع الشركاء لإدماج العمل التطوعي في البرامج الإنمائية.

وبهذه المناسبة تحتفل «الإيجابية نت» بالذكرى السنوية الثالثة عشرة لانطلاقها من الكويت للعالم - وهي شبكة متخصصة في نشر الخبر والفكر الإيجابي وشريك لمنظمة الأمم المتحدة - وذلك من خلال نشر تصاميم انفوغرافيك توعوية والإعلان للعام الثالث على التوالي عن مبادرتها#شخصية_العام_الإيجابية، مع اطلاق مبادرة عالمية جديدة هي «الإيجابية انجلش»، وهي عبارة عن حساب في تويتر لأخبار العالم العربي والشرق الأوسط يركز على نشر الفكر والخبر الإيجابي العربي للمتحدثين باللغة الإنجليزية.