هل تساءلت من قبل وأنت تحمل بعض العملات المعدنية كيف يتم صناعه تلك العملات بهذا الشكل المتناهي الدقة، وما الوقت الذي يُستغرق لاستخراج مثل تلك العملة بهذا الشكل الحرفي؟

تلجأ أكثر من 50 دولة حول العالم إلى فرنسا لسك عملاتها المعدنية منذ أكثر من 1000عام؛ ويوجد في مدينة بوردو الفرنسية مصنع "موناي دو باريس" أكبر مصنع في العالم لصك هذه النوعية من العملات.



وتقوم الدول بإرسال نماذج منقوشة لعملاتها ليتم بعد ذلك عملية الفحص والتدقيق، ومن ثم ينتقل النموذج لعملية الإنتاج؛ وكان آخر الدول التي قامت بإرسال نماذجها تايلند.