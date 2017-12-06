يبدو أن رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية قد افتقدوا تناول البيتزا للدرجة التي جرى فيها إرسال مقادير ذلك الطبق للفضاء، ومما يزيد من روعة الفكرة وجود رائد الفضاء الإيطالي باولو نيسبولي ضمن فريق «إكسبيديشن 53»، حيث شكلت البيتزا موضوعا تجاذب أطراف حديثه مع مديره سابقا.

وبحسب مواقع إخبارية، عمد مدير محطة الفضاء الدولية، لاحقا، كيرك شيريمان، لمفاجأة رواد الفضاء بأن أرسل المكونات اللازمة لصنع البيتزا، ولم يكتف بذلك بل رافقتها علب للبوظة، في شحنة تم إطلاقها للفضاء من ولاية فرجينيا الأميركية.

يذكر أن مذاق البيتزا الفضائية، وبحسب نيسبولي، كان لذيذا بشكل غير متوقع.