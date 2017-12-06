عرضت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى مقطع فيديو لأب يسقط ابنه الذي لا يتخطى الثلاث سنوات من فوق سطح العقار لفتح باب الوحدة السكنية.



ويظهر الفيديو قيام أب بربط ابنه بحبل قبل أن يدليه من فوق سطح عقار مكون من ثلاثة طوابق حتى يدخل إلى الشقة من خلال النافذة حتى يفتح لهم الباب، دون الأخذ في





وقالت مصطفى – خلال برنامجها "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، "هذا الأب عنده انعدام للمسئولية وخطر على أقرب الناس ليهم علشان يخلي طفل معندوش 3 سنين يفتح الباب من خلال ربطه بحبل ورميه من السطوح"، مشددة هذا الرجل لو كان في بلد آخر كان اتحاكم.