انقلبت شاحنة كبيرة على جسر ماركم بمدينة بورتلاند، في ولاية أوريغون الأميركية، في مشهد صورته كاميرا متحركة داخل سيارة.

ويظهر الفيديو كيف أن نصف الشاحنة التي كانت تحمل القش، قد هوى أولاً وانقلب على الجسر، ومن ثم تبعه الجزء الأساسي من الشاحنة حيث السائق ومنصة التحميل.



وقد وقع الحادث يوم 27 نوفمبر الماضي في الخامسة صباحاً، حيث تبدو المعالم غير واضحة في الفيديو لهذا السبب.



ويمكن مشاهدة انقلاب صندوق الشاحنة ببطء قبل أن يتحطم في الشارع الضيق، وقد أدى ذلك إلى إغلاق الجسر لسبع ساعات مع تناثر القش في المكان معطلاً حركة المرور.



ولم يبلغ عن إصابة أحد، فيما يجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث، حيث تشتبه الشرطة في أن السبب هو السرعة الزائدة.