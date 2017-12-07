

يلجأ الكثيرون إلى الخضوع لعملية تدبيس المعدة، من أجل خسارة الوزن خلال وقت قياسي. إلا أن ما لا يعرفه معظم هؤلاء هو أنه يمكن اتباع نظام صحي في المنزل قد يشكل بديلاً لهذه العملية.

وأبرز ما يجب القيام به هو تناول وجبة فطور صحية لمنع الشعور بالجوع خلال النهار، وللحفاظ على مستوى سكّر طبيعي في الدم.

كذلك يجب التركيز على تناول الخضار في حال الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

ومن الأفضل تناول الطعام ببطء، لأن وصول إشارة الشبع من المعدة إلى الدماغ يستغرق 20 دقيقة.

ولتدبيس المعدة بشكل طبيعي في المنزل، تظهر الحاجة إلى شرب كمية كافية من الماء، لأن هذا يعزز الشعور بالامتلاء والشبع.

ويجب أيضاً النوم لعدد ساعات كاف، والتخلي عن بعض العادات السيئة، مثل تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون، وتناول الوجبات الجاهزة والمشروبات الغنية بالسكّر.