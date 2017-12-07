رغم سمعتها أنها مستقلة بوحشية، غالبًا ما تبني الهررة علاقات عميقة من الثقة مع مالكيها، وللأسف هذا يعني أيضًا أنه يمكن أن يصابوا بصدمة عندما يموت مالكهم أو يتوقف عن الاعتناء بهم.

تبدأ الكثير من القطط في الحزن، حيث يتقوقعون على أنفسهم ويصبحون صامتين وينامون ويسترخون كثيرًا، وأحيانًا لا يمكن إغرائهم للعب وحتى أنهم ربما يعتنون بأنفسهم بهوس، لتظهر بقع صلعاء في فروهم، بحسب اختصاصية علم نفس الحيوان، بيرجيت رودر.

ويجب أن يكون أصحاب القطط الجدد يقظين عندما يحاولون التواصل مع القط، فمن الأفضل التروي، فيبدؤون بالملاطفة بحذر أو تقديم الجوائز، مثلًا، ومن المهم أيضًا الانتباه لرد فعل الحيوان، فإذا ابتعد، يفضل تركه في سلام، وباستطاعتك دائمًا المحاولة في وقت آخر.

تحزن القطط لمدد مختلفة، وأغلبهم يتجاوزن الفقدان من أسبوعين إلى ستة، ولكن بعض الأرواح الحساسة قد تحتاج إلى فترة أطول للتأقلم على الوضع الجديد.