توفي الشاب مكرم ملاعب ابن بلدة بيصور متأثراً بجروحه، إثر إشكال فردي تطوّر إلى إطلاق نار ليل السبت – الأحد.

في التفاصيل، فيما كان مكرم عائداً من السهرة مع مجموعة من رفاقه، ركنوا سيارتهم قرب منزل زاهر ملاعب الذي تشاجر مع الشبان بسبب صوت الموسيقى المرتفع، وتطوّر الإشكال، فأطلق زاهر النار عليهم من سلاح كلاشنيكوف، فأصاب مكرم في رجليه، وتمّ نقله الى مستشفى الجامعة الاميركية وهو في حال حرجة، وتوفي فجر اليوم بسبب النزيف الحاد الذي أصابه.

وسلّم زاهر نفسه الى بلدية البلدة التي سلّمته بدورها الى مخفر سوق الغرب، حيث أُوقف بناء على إشارة النيابة العامة بتهمة القتل.

رئيس بلدية البلدة أكد لجريدة "النهار" اللبنانية أن "الإشكال ابن لحظته لا خلفيات سابقة له"، مشيراً إلى أنّ "الحالة في البلدة هادئة وأهل مطلق النار يتقبلون العزاء إلى جانب عائلة الضحية، التي تصرّفت بحكمة وحصرت الموضوع بشخص القاتل فقط". ويضيف: "نأسف لما جرى، إلا أن موقف أهل الفقيد عوّض علينا لكونهم تصرّفوا بحكمة".

بدوره، أكّد رئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام العميد نبيل حنون، أنّ الإشكال فرديّ، وأسف لوقوعه.