انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تحد فريد من نوعه أطلق عليه "الصندوق الخفي"، حيث يتظاهر من يخوضون هذا التحدي بالمشي في الهواء على صندوق غير موجود في الواقع.



وتناقلت مواقع التواصل، مقاطع فيديو، يظهر فيها العديد من الأشخاص، وهو يخوضون هذا التحدي، والذي ينطوي على وضع قدم في الهواء وكأنها تستند إلى صندوق، ومن ثم القفز بالقدم الأخرى، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وفي الوقت الذي نجح البعض في هذا التحدي، وأنجزوه على أحسن وجه، وظهروا وكأنهم بالفعل يعبرون من فوق صندوق حقيقي، فشل آخرون في التحدي، بل وتعثر بعضهم وسقطوا على الأرض.



وعلى الرغم من انتشار مقاطع الفيديو لهذا التحدي مؤخراً، إلا أنه ظهر للمرة الأولى في عام 2014، من خلال مقطع فيديو تم نشره على اليوتيوب، وحصد أكثر من 889 ألف مشاهدة.



ويعتمد هذا التحدي على حيلة تبدو بسيطة في ظاهرها، من خلال استخدام إحدى القدمين في وضعية الصعود على درج أو فوق صندوق، في حين تبقى القدم الأخرى ثابتة في الهواء للحظة من الزمن.