التقت امرأة أرجنتينية بأقاربها، بعد 40 عامًا بعد خطفها من أمها، بينما كانت رضيعة، خلال فترة الحكم العسكري في الأرجنتين، وذلك بفضل منظمة "Grandmothers of the Plaza de Mayo"، التي أسست لإيجاد الأطفال المخطوفين في تلك الفترة الممتدة بين 1976 و1983.

وصرحت أدريانا، التي رفضت الإفصاح عن اسم عائلتها غير البيولوجية، أن أحد الأشخاص أخبرها أنها متبناة، بعد وفاة والديها غير البيولوجيين، وقالت "اكتشفت ذلك، وذهبت إلى المنظمة، أردت أن أعرف إن كنت ابنة أحد الذين اختفوا خلال فترة الحكم العسكري".

وأجرت أدريانا اختبارات الحمض النوري ثم انتظرت حوالى 4 أشهر، لم يعثر خلالها على تطابق في قاعدة البيانات التي تحتفظ بها المنظمة، والتي تضم أولئك الذين اختفوا أو قتلوا في تلك الفترة،وظنت أن والداها باعاها وأو تخليا عنها.