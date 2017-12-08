تجري اليوم 6 ديسمبر، المرحلةُ السادسة والأخيرة من ماراثون الصحاري والرمال بنسخته الأولى في بيرو، والتي بدأت منافساتها يوم 26 نوفمبر الماضي، واستمرت على مدى 11 يوماً، قَطَع المتسابقون خلالها مسافة 250 كيلو متراً، مقسمة على ست مراحل.

وحسب موقع سباق "ماراثون دي سابلس بيرو"، عُقِد السباق في صحراء "إيكا"، وبدأ من منطقة تبعد 300 كيلو متراً جنوبي العاصمة ليما.

وتقول اللجنة المنظمة: إن ماراثون الصحراء يهدف إلى اكتشاف جمال الصحاري في بيرو، واختبار قدرة المشاركين على تحمل الظروف الصعبة في واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم، ويتحرك المتسابقون بين الكثبان الرملية والمناطق الجبلية بين المحيط الهادئ وجبال الأنديز.

وقدّم موقع المارثوان صوراً لفاعليات المراحل الستة، جسّدت جمال الصحاري في بيرو وجماعية أداء المشاركين بالماراثون.