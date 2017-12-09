يطل أغلى جناح فندقي في العالم على بحيرة “جنيف” بسويسرا، ويتكون من 12 غرفة نوم ويغطي الطابق الثامن بأكمله من فندق “بريسيدنت ويلسون” وتبلغ تكلفته 60 ألف جنيه إسترليني لليلة الواحدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يقال إن “نجوما ومشاهير بمن فيهم ريتشارد برانسون، وريهانا وبيل غيتس، أقاموا في الجناح، الذي يضم طاهيًا شخصيًا وفريقًا للأمن وزجاجًا واقيًا من الرصاص”.

ويشتهر الجناح بأنه أكبر جناح فندقي في أوروبا بمساحة 18 ألف قدم مربعة، وتشمل الميزات أيضًا خزائن مزودة بالعطور، وحمامات مصنوعة من الرخام، مع المنتجات من هيرميس، ومصعد خاص.

ويحتوي الجناح، على غرف ملابس واسعة وحوض استحمام ساخن، وبيانو خاص وطاولة بلياردو وجاكوزي، ومكان مخصص للطعام يكفي لعدد كبير من الأشخاص.

ويمكن لكل ضيف الاستمتاع بالمناظر البانورامية لـ “بحيرة جنيف” من خلال الشرفة الخاصة بالجناح، كما يمكن للضيوف مُشاهدة جبال الألب السويسرية.

وافتتح الفندق في أيار/ مايو عام 1962، وتمت تسميته نسبة للرئيس الثامن والعشرين للولايات المتحدة الأمريكية وودرو ويلسون لدوره في خلق عصبة الأمم، التي تعد أول منظمة انبثقت منها الأمم المتحدة.