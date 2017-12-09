التفاح، واحد من ألذ أنواع الفاكهة، والتي يحبها كثيرون، سواء بنوعيه الأحمر أو الأخضر، عرض موقع ” freshplaza”، الهولندي، في نسخته الإنجليزية، المختص بالنصائح الغذائية، الفرق بينهما والفوائد الصحية لكلٍ منهما.

ذكر الموقع أن الاختلافات بين تفاح الأحمر والأخضر فيما يتعلق بالفوائد الصحية، لا تذكر، إلا أن الأخضر يحتوي على كمية أكبر من الألياف، ونسبة أقل من الكربوهيدرات والسكر .

في حين أن التفاح الأحمر يحتوي على نسبة أكبر من مضادات الأكسدة أكثر من الموجودة في ” الأخضر”.

وأضاف الموقع أن التفاح سواء الأحمر أو الأخضر، كلاهما غني بمضادات الأكسدة والبكتين والكيورستين والفلافونويدات، المفيدة لصحة القلب، والأمعاء، والكبد.

على الجانب الآخر، قال الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، لـ”مصراوي”: “لا يوجد أي فوائد علاجية أو طبية للتفاح الأحمر أو الأخضر، سوى أنها فاكهة تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والمعادن المرطبة للجسم، ولكن يشاع لدى البعض أن لهما تأثير على مرضى الإمساك وهذا التفسير ليس له أي حقائق علمية”.