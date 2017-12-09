نشرت النسخة الانكليزية من موقع "هافينغتون بوست"، صورة قيل عنها إنها حيرت زوار موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال الموقع إن إحدى المستخدمات نشرت صورة تحت عنوان "لغز القهوة"، وهو ما ترك مستخدمي تويتر في حيرة من أمرهم.

اللغز يظهر به شخص ما يصب القهوة داخل إناء زجاجي مُتصل بعدة أنابيب مختلفة، بعدها عليك تخمين أي الفناجين ستصل إليه القهوة أولاً.

وكتبت المستخدمة تعليقًا على الصورة، قالت فيه: "دعونا نرى من الأذكى. أي الفناجين ستصل إليه القهوة أولاً؟".

وأشار الموقع إلى أن حل اللغز يبدو سهلًا بمجرد النظر إليه، حيث يُفترض من وجهة نظر البعض أن القهوة ستصل إلى الفنجان رقم 4 أولاً، لكن الأمر لم يكن بتلك البساطة؛ وهو ما اكتشفه أحد المستخدمين سريعًا حين علَّق "الحل بالترتيب 4..9..5..7".

لكن لم تكن هذه هي الإجابة الصحيحة، وبعد عدة محاولات خاطئة من المستخدم ذاته، جاء آخر ووضع الإجابة الصحيحة.

الإجابة الصحيحة هي فنجان القهوة رقم 5، وفسّر أحد المستخدمين الأمر بأنه من غير الممكن أن تصل القهوة إلى أي من الفناجين الأخرى لأنّ الأنابيب الموصلة إليها مسدودة.