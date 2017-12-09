تنصح كاترين مورو خبيرة التغذية والعلاج بالنباتات الطبيعية بمركز الزراعة الفرنسي، بأن عصر الليمون على طبق وجبة الإفطار الصباحية، يسمح بغسل الكبد من كل بقايا الطعام طوال اليوم، كما يساعد على سيولة الدم في الجسم، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

كما نصحت الخبيرة، بتناول الأطعمة الغنية بأوميجا- 3، الموجودة في الأسماك، وزيت الجوز، وزيت نبات اللفت، والفاكهة، والخضروات الطازجة، والكركم، والزنجبيل، والقرفة، وجوزة الطيب مع شرب الماء بانتظام.

وركزت الخبيرة على شرب الشاي الأخضر لفوائده العديدة للدورة الدموية واستبعاد الفضلات.