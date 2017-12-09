أشارت دراسة أجريت أخيراً إلى أن بذور دوار الشمس تعزز الخصوبة لدى الرجال. وجاء ذلك خلافاً للاعتقادات السائدة والتي تفيد بأن تناول هذه البذور يصيبهم بالعقم.

ووجد الباحثون أن بذور دوار الشمس تحتوي على الفيتامين E الذي يساعد على تنظيم عمل الجهاز الهرموني لدى الرجل ويحفّز قدرته على الإنجاب.



كذلك كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفرد أن على النساء اللواتي يرغبن في الحمل تغيير نمط غذائهن.

ولفتت إلى أهمية أن يلجأن إلى تناول أطعمة تحتوي على مغذيات، منها أحماض الأوميغا 3 والفيتامين E. ونصحت هؤلاء بتناول بذور دوار الشمس إلى جانب بذور الكتان والشيا والكوسى.