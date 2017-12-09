هل استلمت راتبك الشهري؟ هيا انطلق إلى السوق لشراء الهدايا! لكن.. مهلاً .. أصحاب المحلات يقومون بحيل ذكية جداً لإجبارك على الشراء .. ستفاجأ بعد عودتك بأنك أنفقت مبالغ ضخمة دون أن تدري! لذلك ... احذر من حيل المحلات التجارية والأسواق.

وفي تقرير مصور، يقدم موقع " سي إن بي سي" خمس حيل تستخدمها المحلات التجارية لتدفعك إلى الشراء، وهي:

* اللوحات الحمراء

تستخدم المحلات لوحات كبيرة حمراء، تكتب عليها تنزيلات أو تخفيضات، واللون الأحمر سيشعرك رغما عنك بأن الحالة أشبه " بالطوارئ" العاجلة لتغتنم أضخم العروض.

* أجمل الواجهات

تستعرض المحلات أفضل ما لديها من بضائع والأعلى ثمنا على الواجهات، لأن نظرك سيتجه إلى الواجهات رغما عنك، وهو ما سيجبرك على الدخول إلى المحل والشراء.

* حيلة الـ 99

بالطبع السعر الحقيقي هنا هو 5 دولارات، لكن عينيك لن تنتبه إلى الأعشار، ستجد بأنك تميل إلى شراء البضائع والأغراض التي ينتهي سعرها بـ 4.99 دولارا.

الموسيقى والأغاني

يختار أصحاب المتاجر موسيقى تضفي على المكان أجواء احتفالية وتدفعك إلى الشراء.

بضائع الخزينة

حينما تتوجه إلى الخزينة، ستفاجأ بكم الأغراض المعروضة أمامك، وكم أن سعرها منخفض.