هل ابتعت الكثير من الفاكهة والخضروات؟ هل لايزال هناك قطع متبقية من الكعكة بعد حفل عيد مولدك؟ إذا جمدت الغذاء بشكل صحيح يمكنك الاستمتاع به لأسابيع أو شهور بعد إعداده. ولكن ليس كل شيء يوضع في الثلاجة، بحسب ما توضحه وزارة التنمية الريفية الألمانية وحماية المستهلك.

يحتوي الخس والخيار والطماطم والعنب على مياه كثيرة. وبعد ذوبانها تصير رخوة أو طرية. ويمكن أن تترك البطاطس النيئة التي تدخل المجمد مذاقا مسكرا في الفم. ويمكن لمنتجات الألبان مثل الزبادي وكريمة الطهي أن تفصل وتصبح محببة.

ومن الأفضل ألا يتم تتبيل وإضافة الملح إلى الخضروات النيئة المسلوقة سلقا سريعا قبل تجميدها. فالملح يزيل المياه من خلايا النبات، بينما يمكن أن يتغير مذاق بعض الأنواع، بما في ذلك الفلفل وجوزة الطيب والريحان أو الشبت.