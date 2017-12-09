تهدف القوانين في جميع أنحاء العالم لحفظ السلم والنظام، وفي حين تتشابه معظمها في كل الدول، مثل المعاقبة على السرقة وتجاوز السرعة وإلحاق الضرر بشخص آخر، إلا أن بعضها يبدو غريباً في حالات أخرى.

وهنا بعض أغرب قوانين الحظر حول العالم:

الدجاج محظور من قطع الطريق

هناك قانون غريب في جورجيا بالولايات المتحدة يمنع الدجاج من عبور الطريق، ويحتم القانون على أصحاب المزارع الانتباه لحيواناتهم وتجنيبها الاعتقال.

حظر الدب "بوه"

يعتقد في توسزن ببولندا أن شخصية الأطفال Winnie the Pooh غير ملائمة، حيث منعت من جميع مناطق اللعب المخصصة لهم، لأن الدب لا يرتدي أي سروال.

الكعب العالي

إذا كنت تنوي السفر إلى اليونان فعليك التأكد من عدم الوقوع في مشكلة بسبب الكعب العالي، حيث إن ارتداء الأحذية من هذا النوع ممنوع في أماكن معينة بسبب الضرر الذي يمكنه إحداثه.

نسيان عيد ميلاد زوجتك

بحسب تقرير لـExpress Tribune، فإن نسيان عيد ميلاد زوجتك في جزيرة ساموا قد يعرضك لمشكلة مع القانون، حيث يعتبر الأمر جريمة يمكن أن تنتهي بالسجن.

الموت

لا يسمح بالموت في بلدة ساربورينس الفرنسية، بحسب صحيفة "ذا غارديان"، والحل الوحيد للالتفاف على هذا القانون، هو شراء قبر في المقبرة المحلية، فإذا لم تكن تملك مقبرة هناك عليك أن تموت في مكان آخر!

نفاد الوقود

تخيل نفسك تسير على طريق سريع ونفد الوقود من سيارتك، حينها ستركنها إلى جانب الطريق، لكن هذا غير مسموح في ألمانيا، فالقانون يعاقب على عدم التزود بالوقود الكافي.

أسماء الأطفال

الأطفال الذين ولدوا في الدنمارك تكون أسماؤهم مدرجة ضمن القائمة الحكومية التي تتألف من 7 آلاف اسم، بحسب Business Insider، وإذا كان الاسم غير مدرج فيها يمنع إطلاقه على الطفل.