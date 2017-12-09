نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للانباء عن محققين قولهم إن كاهنة أحد أضرحة طائفة الشنتو في طوكيو، قتلت عندما تعرضت لهجوم من قبل شقيقها بسيف الساموراي.

وسبق حادث القتل نزاع أسري استمر لاعوام بشأن قيادة ضريح «توميوكا هاشيمانجو» بالعاصمة اليابانية، الذي يعود لعام 1627، وتردد أن الرجل قتل شقيقته الكبرى، كاهنة الضريح الليلة الماضية. وعثرت الشرطة لاحقا على جثته وجثة زوجته، بالاضافة إلى اثنين من السيوف وعدة سكاكين، وبعد قتل شقيقته، يعتقد أنه قتل شريكته ثم نفسه. وضريح «توميوكا هاشيمانجو» معروف بمهرجانه الشعبي السنوي وينظر إليه على انه موطن مصارعة السومو الحديثة للمحترفين، والشينتو طائفة دينية تقليدية يابانية، تقوم على عبادة آلهة محلية وإجراء ممارسات شعائر وطقوس خاصة.