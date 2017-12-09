حكم القضاء في تنزانيا على رجلين بالسجن 25 عاما لإدانتهما بتهمة الإضرار بالاقتصاد بعدما ضبطا ومعهما 16 بيضة نعام علما أن هذا النوع من الطيور مهدد في هذا البلد الواقع في الشرق الافريقي.

وتحظر السلطات التنزانية بيع بيض النعام الذي يستخدم في الطب التقليدي في بعض البلدان الافريقية.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن ماكيتو مروا البالغ من العمر 32 عاما ويوليوس مروا البالغ 42 عاما «حكم عليهما بالسجن 25 عاما بتهمة الإضرار بالاقتصاد».

وكان الرجلان كشفا لدى توقيفهما في ديسمبر من العام 2016 إنهما كانا يعتزمان بيع بيض النعام في كينيا لمعالجين تقليديين قالوا إنهم يعكفون على صنع علاج لمرض نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز).