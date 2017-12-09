ميدالية نوبل واحدة من أصل 20 كانت من نصيب امرأة، فحصاد هذه الجوائز العريقة لم يكن دوما خيرا لهؤلاء اللواتي يشكلن نصف البشرية، وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد، لم تتسلم أي امرأة هذه الجائزة منذ سنتين خلال الحفل المقام في 10 ديسمبر.

وتقدم الجوائز العلمية (أي الطب والفيزياء والكيمياء) والأدب والاقتصاد في السويد، في حين يتم تسليم نوبل السلام في النرويج، وهما بلدان يتفاخران بوضع المرأة فيهما ويضربان القدوة في هذا المجال.

وصحيح أن عدد الفائزات بهذه الجوائز العريقة ما انفك يرتفع منذ الدورة الأولى، وهو قد ازداد من 4 بين 1901 و1920 إلى 19 بين 2001 و2017، غير أن عدد النساء المكرمات بهذه الجائزة والبالغ في المجموع 48 لا يشكل سوى 5% من إجمالي الفائزين بهذه التكريمات والبالغ عددهم 896 حتى موسم عام 2017.

ويأتي الاقتصاد في المرتبة الأخيرة وتليه الجوائز العلمية، في حين يبقى مجال الأدب منحازا للرجال ويعد مجال السلام أفضل حالا بقليل.

ومن بين الجوائز الأصلية، إذ إن جائزة الاقتصاد لم تستحدث سوى في العام 1968، تعد الفيزياء والكيمياء «الأكثر معاداة للنساء». فلم تنل سوى امرأتين جائزة من الفئة الأولى، في مقابل أربع للفئة الثانية من الجوائز. لكن للمفارقة، إن ماري كوري، وهي المرأة الوحيدة في التاريخ التي كرمت مرتين بجائزة نوبل، حصلت على تكريم في هاتين الفئتين سنة 1903 و1911.