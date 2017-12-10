نجت سيدة صينية من الموت بأعجوبة، لكنها أصيبت بجروح جراء صدمها بسيارة في مرآب للركن الآلي في مدينة نانجينغ، غربي البلاد.

وأظهرت فيديو نشرته صحيفة "صن" البريطانية، سيدة تمشي في المرآب وهي منهمكة في النظر إلى هاتفها الجوال، ثم دخلت دون أن تشعر، إلى محل للركن الآلي للسيارات وانغلق بابه فوجدت نفسها عالقة بداخلها.



ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فلأن الموقف يعمل بنظام المصاعد، إذ تتحرك أرضية الركن لنقل السيارات بين عدة طوابق، فقد هبطت السيدة إلى طابق أدنى حيث تركن السيارات آليا. واستمر الكابوس إذ تقدمت صوبها سيارة بشكل أوتوماتيكي.





وحاولت السيدة أن تتفادى السيارة وتخرج من جانبي الموقف، لكن مساحة المكان الضيقة لم تسمح لها بالمغادرة، على نحو سريع، فداستها السيارة وأصبحت السيدة تحت عجلاتها.





وجرى نقل السيدة المصابة، على عجل إلى المستشفى، وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فقد خضعت لعملية جراحية وأضحت تتماثل للشفاء.