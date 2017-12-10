في خبرٍ غريب، تداولت مواقع الكترونية معلومات مغلوطة عن إفتتاح أول مطعم في العالم يقدّم الوجبات المصنوعة من لحوم البشر وليس اللحوم الحيوانية، وذلك في طوكيو باليابان.

ولم يمرّ هذا الخبر مرور الكرام بالنسبة لعارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك الّتي لطالما دافعت عن حقوق الحيوانات وربما تفضّل عدم أكل اللحوم الحيوانية.

في التفاصيل، أعادت ميريام كلينك نشر الخبر المزيّف عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. وأعربت عن فرحها بوجود هذا المطعم الأول من نوعه في العالم، فعلّقت قائلةً " Youpi وأخيراً مطعم البشر.. الحيوانات ستعيش بسلامٍ الآن.. خيّ".



يُذكر أن شائعة إفتتاح أول مطعم من لحوم البشر في طوكيو قد اثارت بلبلةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتم نفيها في وقتٍ لاحق.