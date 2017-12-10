نتساءل دوما في أنفسنا ماذا سيحدث للأرض إذا انطفأت الشمس فجأة؟، وهو السؤال الذي راود الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين يوماً.



في البداية، وخلال الدقائق الثماني الأولى بعد انطفاء الشمس، لا أحد سيلاحظ ذلك، لأنه في الواقع، لا بد من مرور 8 دقائق، وهو الوقت الذي يستغرقه الضوء للسفر من الشمس إلى الأرض، لكن بعد هذه الدقائق ستغرق الأرض في ظلام دامس، فقط تبقى أضواء النجوم البعيدة.

برد قارس

بعد ذلك، وفي غضون ساعات قليلة، تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، وفق الباحث في علم الكواكب، في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، الدكتور “ديفيد ستيفنسون”، الذي أشار إلى أن الجليد سيغطي سطح الكوكب بعد أيام قليلة.

ونقل موقع “سبوتنيك” عن ستيفنسون، قوله إن “درجة حرارة الأرض ستصبح صفرًا بعد أسبوع واحد، و100 درجة تحت الصفر بعد سنة لتختفي معظم الكائنات النباتية، والحيوانية، مع بقاء بعض الكائنات الدقيقة”.

حرارة البراكين

وبحسب الموقع فإن “البشر قد يستطيعون الاختباء في الغواصات في أعمق وأدفأ أجزاء المحيط، ولكن أفضل الأماكن ستكون المنازل التي تعمل بالطاقة النووية، والطاقة الحرارية الجوفية”.

فعلى سبيل المثال، في آيسلندا، 87% من المنازل قد تحسنت بيئتها بالفعل بواسطة الطاقة الحرارية الجوفية (أي حرارة باطن الأرض).

وقال البروفيسور من جامعة روتشستر، “إريك بلاكمان”، إنه “بفضل استخدام حرارة البراكين، يمكن للناس البقاء على قيد الحياة لمئات السنين”.

من جانبه حاول الكاتب “راندال مونرو” في كتابه “وماذا لو….؟”، الإجابة عن السؤال:”ماذا سيحدث لكوكبنا إذا انطفأت الشمس فجأة؟”.

وعلى الرغم من حُكمه المروّع القائل:”سنموت جميعًا من البرد”، فقد حاول مونرو إيجاد بعض النقاط الإيجابية حيث قال:”إن التوهجات الشمسية لن تهدّدنا، وستعمل الأقمار الصناعية بشكل أفضل، وسيعمل علم الفلك بصورة أسهل، وستكون التجارة العالمية أفضل بكثير، لأنه لن تكون هناك حاجة إلى مناطق زمنية”.

وتجدر الإشارة إلى أن “الشمس لا تُسخّن كوكبنا فحسب، بل تحافظ عليه أيضًا في المدار، وهكذا، إذا انطفأ النجم، فإن الأرض قد تطير بعيدا، ويمكن أن تتصادم مع جسم سماوي آخر”.

ومع ذلك، فإن معظم الباحثين يحملون أخبارا جيدة، فوفقا لتوقعاتهم، فإن الشمس لن تنطفئ قبل نحو 5 مليارات سنة بسبب نقص الهيدروجين.