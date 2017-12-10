ألقت السلطات الهندية، الخميس، القبض على هندي صور لحظة قتله مسلمًا وحرقه وسط صراخ المجني عليه واستغاثته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب موقع «العربية.نت».

وظهر الجاني في الفيديو وهو يجر مسلمًا بالقوة إلى منطقة ريفية بأكبر الولايات مساحة في البلاد، وهي Rajasthan الواقعة شمال غربي الهند، وهناك راح يمعن في ضربه وطعنه بفأس معدنية .

وأشعل القاتل النار بجثة المجني عليه، واقترب من حيث كانت الكاميرا تصوره، وأشار بيده إليها، وقال: «عليك يا جهادي مغادرة الهند، وإلا فإنك ستواجه فيها المصير نفسه» مضيفا أنه يدافع عن شرف الهندوس ضد المسلمين.

وذكرت شرطة الولاية أن الفيديو الذي ظهر فيه «ريجار» البالغ 35 إلى 40 سنة، انتشر عبر حسابه في «إنستجرام» وأن القتيل اسمه محمد أفرزول وعمره 50 سنة، واتهموه بحسب صحيفة Hindustan Times الإنجليزية اللغة في الهند، بأنه كان يواعد امرأة هندوسية في مدينة Udaipur البعيدة في الولاية 320 كيلومترا عن مدينة كالكوتا، فعلم «ريجار» بالأمر واعتقل أفرزول، المتزوج والأب لثلاث بنات.

واصطحب «ريجار» معه ابن أخيه البالغ 14 سنة، ليصور ما خطط أن يفعله سلفا بمحمد «ثم جرّه عنوة إلى حقل خارج المدينة وقتله فيه» بحسب الصحيفة، مضيفة أن القتيل هو أصلا من ولاية «بنغال الغربية» بأقصى الشرق الهندي، إلا أنه كان يعمل بالفلاحة في المنطقة التي يقيم فيها قاتله العاطل عن العمل.

ويقول مفتش بالشرطة اسمه Manoj Kumar إن الضحية كان قد فارق الحياة عندما أشعل ريجار بجثته النار، ثم عثر عليها مارة بالمكان بعد ظهر الأربعاء الماضي وهي شبه متفحمة، فأبلغوا الشرطة بما وجدوه.

وورد أيضا بموقع صحيفة The Nation الإنجليزية اللغة بباكستان، أن ريجار الذي اعتقلوا معه ابن أخيه، أسرع بعد التهديد الذي وجهه إلى من سماهم جهاديين «وسكب وقودا على ما يبدو فوق الجثة، ورمى عليها عود كبريت مشتعل، فشبت فيها النار» ثم غادر المكان.

سريعا انتشر خبر الفيديو بالتليفزيونات المحلية، وسريعا عثرت عليه الشرطة، فاقتادته معتقلا بإحدى أغرب الجرائم، فيما قالت إحدى بنات القتيل واسمها Rejina Khatun البالغة 24 سنة، أنها ترغب في رؤية قاتل أبيها «معلقا على مشنقة في ساحة عامة» بحسب موقع صحيفة Indian Express الهندية.