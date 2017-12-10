أمّ الشيخ عبد الله البعيجان المصلين في المسجد النّبوي في صلاة الجمعة أمس من المحراب النّبوي في الروضة الشريفة.

وكانت مصادر كشفت عن صدور توجيهات بأن تكون إمامة المصلين في المسجد النبوي، خلال صلوات الجمعة والعيدين والتراويح والقيام، في المحراب القديم بالروضة الشريفة.

وأرجعت المصادر السبب وراء القرار إلى تجنب حدوث التدافع خلال زيارة قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما.

وكانت الإمامة من المحراب النّبوي انقطعت منذ ٢٥ عامًا، حيث كان آخر من صلّى في محراب الروضة إمامًا الشيخ علي الحذيفي في صلاة الوتر ليلة ٣٠ من عام ١٤١٤ .