تعمل شركة غوغل على إطلاق ميزة بحث جديدة من شأنها أن تتيح الإجابة عن أسئلة المستخدمين التي تتعلق بالمشاهير بطريقة مميزة وفريدة.

ففي المستقبل القريب عندما تكتبون في محرك البحث أي سؤال يتعلق بفنان معين ستأتيكم النتيجة من النجم بذاته، الذي سيُجيب عن الأسئلة الشائعة حوله في شكل مقاطع فيديو تظهر في أعلى نتائج بحث غوغل.

وقد سبق ونشرت الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا مقاطع فيديو مسجلة مسبقاً لبعض المشاهير كبريانكا شوبرا، ويل فيريل، نيك جوناس، مارك وولبرغ، جيمس فرانكو وغيرهم.

وأشار بعض المختصين إلى أن هذه الخطوة ستقدم "لمسة شخصية للمستخدمين إذ سيتلقون المعلومات مباشرة من المصدر.