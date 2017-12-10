أعرب والد الممثلة الأمريكية ميجان ماركل عن أمله بمرافقة ابنته خلال سيرها فى ممشى الكنيسة عندما تتزوج من الأمير البريطاني هارى في العام القادم، قائلاً إنه يشعر بالسرور إزاء زفافهما المقبل.

ووالدا ماركل مطلقان، وفي حين التقى الأمير هاري مع دوريا راجلاند والدة ماركل، والتي وصفها بأنها "رائعة"، غير أنه لم يلتق بعد مع والدها.

وكان هاري (33 عاماً) حفيد الملكة إليزابيث والخامس في الصف إلى العرش البريطاني وماركل (36 عاماً) أعلنا الشهر الماضي أنهما ارتبطا وسوف يتزوجان في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيرافق ابنته في المراسم، قال توماس والد ماركل للصحيفة في المكسيك حيث يعيش هناك: "نعم أحب أن أقوم بذلك. أنا مسرور للغاية"، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلى ميرور البريطانية يوم أمس الجمعة.