في مشهد غريب، سقطت جثة على نقالة من سيارة لنقل الموتى في وسط الطريق، وسجل قائد سيارة تصادف تواجده بالموقع المقطع.

ووقع الحادث، الأربعاء، في مفترق طرق مزدحم بمدينة أوكلاند في نيوزيلاندا، الساعة 12:45 ظهراً، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية عن وكالة أنباء "كاترس".

وقال مصور المقطع إنه لم يتوقع هذه الصدمة، عندما سمع صوت ارتطام وشاهد نقالة عليها جثة تسقط من سيارة سرعان ما توقفت، ونزل منها السائق وأعاد النقالة إلى الصندوق الخلفي للسيارة.

ولكن المتعهدين المسؤولين أصروا على أنه لم يكن هناك أي جثة على النقالة أثناء تصوير المقطع. وأكد كريغ ليتل، المدير الإداري لشركة ديفيس للجنازات، المتورطة في المقطع، أن النقالة كانت بدون جثة.

وقال: "لدينا وسادة على النقالة، وفي نهايتها شريط معدني، ما يجعل النقالة تبدو دائما وكأن عليها جثة". وأشار إلى أن السائق أخطأ في عدم إحكام الباب الخلفي لصندوق السيارة، ما أدى إلى سقوط النقالة في وسط الطريق.

وأعلنت رابطة مديري الجنازات النيوزيلندية أن الحادث كان "خطأ نادراً"، وجرى التحقيق في تفاصيله.

وقالت الرئيسة التنفيذية للرابطة كاترينا شانكس إنه خطأ بشري، وما كان ليحدث حال وجود جثة، لأن الإجراءات كانت ستختلف، مشيرة إلى أن الشركة المعنية راجعت سياساتها لضمان عدم تكرار الحادث.