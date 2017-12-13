تفاعل المجتمع السعودي مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالموافقة على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، بوصفه حدثاً تاريخياً يحمل العديد من الدلالات.



فبعد أن أعلنت وزارة الثقافة والإعلام القرار، دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الهاشتاقات التي نشروا فيها صوراً ومقاطع فيديو، بعضها ساخر احتفالاً بالقرار الذي وصفه البعض بالتاريخي الذي طال انتظاره.



فيما استخدم آخرون السخرية تعبيراً عن ردة فعلهم تجاه القرار الذي طال الجدل عليه ومثل مادة للنقاش طوال السنوات الماضية.

وتنبأ ناشطون بمستقبل عامر للسينما السعودية في ظل وجود شباب شغوفين بهذا القطاع، فيما تندر آخرون من أسماء الأعمال المتوقع عرضها، مثل: "وزير في مهمة رسمية – السلَق في الشعيب – تطعيس مع الهوامير – الإرهاب والكرك – حفيدي فوق الشجرة – النحشة – البحث عن قارورة – أجنبي ينهبني".



جدير بالذكر أن وزارة الثقافة والإعلام ذكرت أن محتوى العروض سيخضع للرقابة، وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة بما يتوافق مع القيم والثوابت المرعية، وبما يضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.