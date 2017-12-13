فاجأ المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، رجل الدين غلام حسين إيجئي، الإثنين، طلاب جامعة شريف التكنولوجية بالعاصمة طهران، بالصفير باللسان فقط من دون استخدام أصابعه، ما آثار فضول الطلاب، مطالبين إياه بتكرار الصفير.

وأظهر مقطع فيديو، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إيرانية، اليوم، “غلام حسين إيجئي أثناء إلقاء كلمة في جامعة شريف التكنولوجية، بمناسبة اليوم الجامعي في إيران، لكن الشباب احتجوا على منعهم من المشاركة في الحديث عبر التصفير”.



ورد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، على شخص قام بالتصفير باستخدام 3 من أصابعه ولسانه، قائلًا:"أنا أيضًا أستطيع التصفير حتى دون استخدام الأصابع.. فانتبهوا من أن تتمزق أفواهكم وتتوسع”.

وقال المتحدث باسم القضاء في إيران، ردًا على التهم التي أطلقتها وسائل إعلام معارضة للنظام بتورط ابنة رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، بالتجسس لصالح الخارجية البريطانية: “بنت رئيس القضاء ليس لها أي ارتباط بأجهزة تجسس أجنبية، وهذا كلام كاذب 100%”.