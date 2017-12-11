لأول مرة منذ أربعة عشر عاماً، لا تتمكن أي جامعة أميركية أن تتربع على قمة أفضل مركزين في تصنيف أفضل الجامعات في العالم، بحسب قائمة التايمز لتصنيف التعليم العالي حول العالم.

جاءت المملكة المتحدة بحسب موقع Business Insider، في صدارة التصنيف بجامعتي – أوكسفورد وكامبريدج- في المركز الأول والثاني على التوالي.

واستعرضت المؤسسة أفضل 1000 جامعة في العالم بناءً على عدة عوامل وهي: التدريس والبحث وتأثيرهما على ترتيب هذه الجامعات.

واسُتعرضت أيضاً بعض العوامل الكمية، مثل عدد مرات استشهاد الباحثين بالمراجع المنشورة من قِبل الجامعة، واستطلاعات النظراء، لتجميع التصنيفات.

استمر بالقراءة للتعرف على أفضل 10 جامعات بالعالم:

10- جامعة بنسلفانيا (العاشر مكرر).

الموقع: فيلادلفيا، بنسلفانيا.

عدد الطلاب: 20,361.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس: 6,5.



10- المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ.

الموقع: زيوريخ، سويسرا.

عدد الطلاب: 19,233.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس: 14,6.



9- جامعة شيكاغو.

الموقع: إلينوي، شيكاغو.

عدد الطلاب: 13,525.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس: 6,2.



8- الكلية الملكية بلندن.

الموقع: كنسينغتون، لندن.

عدد الطلاب: 15,857.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس: 11,4.



7- جامعة برينستون.

الموقع: برينستون، نيوجيرسي.

عدد الطلاب:7,955.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس: 8,3.



6- جامعة هارفارد.

الموقع: كامبريدج، ماساتشوستس.

عدد الطلاب:29,623.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس: 8,9.

5- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

الموقع: كامبريدج، ماساتشوستس.

عدد الطلاب: 11,177.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس:8,7.



3- جامعة ستانفورد. (الثالث مكرر).

الموقع: ستانفورد، كاليفورنيا.

عدد الطلاب:15,845.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس: 7,5.



3- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

الموقع: باسادينا، كاليفورنيا.

عدد الطلاب: 2,209.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس:6,5.



2- جامعة كامبريدج.

الموقع: كامبريدج، المملكة المتحدة.

عدد الطلاب:18,389.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس: 10,9.



1-جامعة أوكسفورد.

الموقع: أوكسفورد، المملكة المتحدة.

عدد الطلاب: 20,409.

معدل عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس:11,2.

هناك دول أخرى بها جامعات ناشئة قوية

بينما تُمسِك الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بقبضةٍ قويةٍ على التصنيفات العالمية، لايزال عليهم أن يؤدوا أداءً جيداً حتى لا يصابوا بالغرور، إذ بدأت الجامعات في الهند، وروسيا، وخاصةً في الصين بتحقيق تقدم كبير.

ووفقاً لما نشره موقع "هاف بوست عربي"، فإن الصين التي تضم أكبر عدد من أفضل جامعات دول العالم النامي، تتصدر القائمة بنحو 52 جامعة ضمن أفضل 300، بحسب ما نقله موقع Business Insider.

وبينما ارتفعت جامعة فودان الصينية إحدى عشرة مرتبة، لتحتل المرتبة السادسة هذا العام، تمكنت كلٌّ من جامعتي بكين وتسينغهوا الصينيتين من الحفاظ على أعلى مرتبتين للعام الرابع على التوالي.

فيما تمكن المعهد الهندي للعلوم من دخول الترتيب ضمن أفضل 15 جامعة للمرة الأولى هذا العام.