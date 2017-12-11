روت مواطنة سعودية من منطقة جازان، تواجه حكماً بتغريبها بعدما سجنت 14 عاماً لقتلها طفل الجيران، تفاصيل قصتها، لافتةً إلى أن الجميع بمن فيهم أبناؤها تخلوا عنها.

وبيّنت المواطنة وفقاً لـ"عاجل"، أنها أقدمت قبل 14 عاماً على قتل طفل "منغولي" بعدما اعتدت عليه بالخنق ودفنته في حوش المنزل؛ بسبب شجار بينه وبين طفلها ومرورها بظروف سيئة لها خلال هذا اليوم.

وأشارت إلى أن الشرطة نجحت حينها في كشف ملابسات الجريمة؛ حيث اتضح أن الطفل لم يمت بالخنق بل مات بعد 4 ساعات كاملة من دفنه، موضحةً أنها قدمت للمحكمة العامة بجازان وحكم عليها بالسجن، إضافة إلى تغريبها بعدما طلب ذوو الطفل هذا الأمر من المحكمة.