تستضيف الدورة الثانية من معرض «جلف كونكورس» في فندق برج العرب في دبي، العديد من السيارات الكلاسيكية، من أبرزها سيارة كورد 812 المكشوفة، موديل عام 1936، التي يشير عدّادها إلى أنها سارت ميلاً واحداً فقط، منذ تصنيعها قبل 81 عاماً، لتبدو السيارة وكأنها خرجت من المصنع للتو.

ومثل جميع السيارات الكلاسيكية والنادرة، تحمل السيارة قصة مميزة، إذ بيعت في ذلك الوقت لسيدة في الولايات المتحدة، لكنها اكتشفت أن السيارة لا تعمل، وبدلاً من إعادتها إلى الشركة المصنّعة من أجل إصلاحها، وضعتها في المرآب لفترة طويلة، وبعد ذلك بيعت على وضعها لمالكها الحالي في دبي، الذي أجرى عملية ترميم كاملة، وبدأ بإجراء صيانة شاملة ومنظمة للحفاظ عليها.

وكانت سيارات كورد تشتهر بمظهرها الأنيق ومصابيحها الأمامية القابلة للطيّ، والتي تسببت في ضجة كبيرة عند إطلاقها للمرة الأولى في معرض نيويورك للسيارات، إذ تدافع الحضور لإلقاء نظرة عليها، وتم بيع 1174 سيارة فقط من طراز كورد 810.

كما كانت سيارات كورد مبتكرة ومتطورة في ذلك الوقت، إذ كانت أول سيارة مزودة بجهاز راديو كمواصفات قياسية، بالإضافة إلى بوق السيارة على عجلة القيادة، ونظام تغيير الحركة من أربع سرعات المثبت على عمود المقود؛ ما يسمح للسائق بتغيير التروس دون إزاحة يديه عن عجلة القيادة. لكن شركة كورد واجهت الكثير من المشكلات، منها التأخر في عمليات التسليم للعملاء، وارتفاع سعر السيارات، إذ كان يبلغ حينها 3000 دولار، وهو سعر قريب من أسعار سيارات كاديلاك الأكبر بكثير. وأعلنت الشركة المصنعة عن وقف الإنتاج بعد صنع 3000 سيارة.

وشهد معرض «جلف كونكورس»، تسليم سيارة «جانارلي ديزاين-1» أول سيارة رياضية مكشوفة بمقعدين، صممت وصنعت في دبي، لمالكها الجديد، أمس، وهو غوراف دهار، المعروف بشغفه بالسيارات الكلاسيكية.

وتستوحي السيارة تصميمها من السيارات الرياضية العريقة من خمسينات وستينات القرن الماضي، وهي من تصميم أنطوني جانارلي.

وأكد دهار سعادته بتسلم السيارة الجديدة، مضيفاً «إنني متحمس للغاية لقيادة هذه السيارة، خصوصاً عندما يكون الطقس لطيفاً، فهي سيارة مثالية للغاية في دبي».